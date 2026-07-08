Pietra Ligure celebra il Miracolo di San Nicolò: processione, fiera e spettacolo piromusicale

Torna l'8 luglio uno degli appuntamenti più importanti e sentiti dalla comunità pietrese: la Festa del Miracolo di San Nicolò, che ricorda il prodigioso evento del 1525 quando, secondo la tradizione, il Santo Patrono salvò la popolazione dalla peste.

Le celebrazioni culmineranno in una giornata di festa che unirà fede, tradizione e partecipazione popolare, con la storica Fiera del Miracolo, la solenne processione per le vie del centro e del lungomare e, in chiusura, il tradizionale spettacolo piromusicale sul mare.

"Come ogni anno – dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi e l'assessore alla Cultura Daniele Rembado – questa ricorrenza rappresenta un momento di grande significato per tutta la comunità pietrese. Lo spettacolo dei Fuochi di San Nicolò, in programma intorno alle ore 23 dal Molo Marinai d'Italia, sarà il momento conclusivo di una giornata che celebra le nostre radici, la nostra fede e il forte legame con il Santo Patrono".

Il programma religioso prenderà il via con la Santa Messa Pontificale, celebrata alle ore 20 nella Basilica di San Nicolò, cui seguirà la tradizionale processione accompagnata dalla Filarmonica "Guido Moretti 1518", dalle confraternite provenienti da tutta la Liguria e dalle autorità civili ed ecclesiastiche.

Il corteo attraverserà il centro storico e il lungomare fino alla "spiaggia delle barche", dove si terrà la tradizionale benedizione del mare, per poi fare ritorno in piazza San Nicolò, dove verrà letta la preghiera di affidamento della città al suo Patrono.

A concludere i festeggiamenti sarà il grande spettacolo dei Fuochi di San Nicolò, offerto dall'Amministrazione comunale e lanciato dal Molo Marinai d'Italia, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pietrese.

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