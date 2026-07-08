Caldo africano anche in Liguria: temperature oltre i 35 gradi, afa e sole almeno fino a dopo il 20 luglio

La Liguria si prepara ad affrontare una nuova fase di caldo intenso con l'arrivo della terza ondata di calore dell'estate 2026. L'anticiclone africano garantirà giornate prevalentemente soleggiate e un progressivo aumento delle temperature, accompagnato da condizioni di afa soprattutto lungo la fascia costiera.

Il caldo interesserà tutta la regione nei prossimi giorni con valori che, nelle zone interne, potranno superare i 35°C, mentre sulla costa il disagio sarà accentuato dall'elevato tasso di umidità. Le temperature resteranno ben al di sopra delle medie stagionali e la fase di stabilità atmosferica potrebbe protrarsi almeno fino a dopo il 20 luglio.

Nel corso della settimana il tempo rimarrà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo tra venerdì e il fine settimana sarà possibile lo sviluppo di locali temporali di calore sull'entroterra e sui rilievi dell'Appennino ligure, fenomeni che difficilmente porteranno un calo significativo delle temperature lungo il litorale.

Gli esperti indicano che il picco del caldo è atteso tra domenica e lunedì, quando l'anticiclone raggiungerà la massima intensità su gran parte d'Italia. Anche in Liguria si prevedono giornate particolarmente afose, con condizioni che renderanno consigliabile limitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani e bambini.

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