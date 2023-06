Rapallo, treni straordinari il 2 luglio per la festa della Madonna di Montallegro

Due treni straordinari in occasione della festa Patronale di N.S. Montallegro di Rapallo il prossimo 2 luglio. Nel dettaglio si tratta del treno Regionale 94102 con partenza dalla Spezia alle 18:42 e arrivo a Santa Margherita Ligure-Portofino alle 20:00. Effettuerà fermate intermedie a Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, Levanto, Bonassola, Framura, Deiva, Moneglia, Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli e Rapallo.

Sempre nella notte tra il 2 e il 3 luglio, il Regionale 94103 farà invece il percorso inverso, partendo da Santa Margherita-Portofino alle 00:40 per arrivare alla Spezia alle 2:04. Effettuerà le stesse fermate (partirà da Rapallo alle 00:44).

"Un grazie a Trenitalia che ha accolto la richiesta di Regione e Comune istituendo questi due treni straordinari notturni – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori - Si tratta di validissime alternative alle auto, per agevolare l'afflusso e il deflusso da Rapallo delle migliaia di persone che, come da tradizione pluricentenaria, affolleranno la città in occasione della festa patronale: una delle ricorrenze più importanti e spettacolari della Liguria che, da tigullino, ho sempre avuto il piacere di vivere in prima persona”.

Per parte sua, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco dice: “Ringrazio Trenitalia e Regione Liguria, nella persona dell’assessore Augusto Sartori, per aver accolto anche quest’anno la richiesta di istituire i treni speciali in occasione delle nostre secolari e amatissime Feste di Luglio in onore di N.S di Montallegro. Rapallo si prepara al meglio ad accogliere le migliaia di ospiti pronti a vivere insieme a noi questa indimenticabile esperienza”.