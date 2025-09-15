Rapallo: Suv travolge dehor sulla passeggiata, tanta paura ma nessun ferito

Attimi di tensione questa mattina sul lungomare di Rapallo, dove un SUV è improvvisamente salito sulla passeggiata, finendo la sua corsa contro un dehors pochi metri dopo il celebre Chiosco della Musica.

Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del veicolo c’era un uomo di mezza età che potrebbe essere stato colto da un malore mentre era al volante. Il conducente è l’unico ad aver riportato conseguenze ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza e un'automedica.

Fortunatamente, al momento dell’impatto non vi erano persone sedute nel dehors e non si registrano altri feriti.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

