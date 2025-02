Rapallo: cinque moto bruciate nella notte, incerta origine rogo

Cinque motoveicoli sono andati a fuoco nella notte a Rapallo, in via della Pineta. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma restano incerte le cause dell’incendio. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per capire se si tratti di un atto doloso o di un guasto tecnico.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri e la polizia per raccogliere indizi e chiarire le cause dell'incendio. Le autorità stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un incendio doloso, visto il numero di moto coinvolte in un'area relativamente circoscritta. Al momento, però, non è chiara l’origine delle fiamme, e le indagini sono ancora in fase preliminare.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze da residenti e passanti.

