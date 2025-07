Rapallo, Carlo Bagnasco dopo il rimpasto: 'Priorità alla stabilità e ai risultati"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Carlo Bagnasco, segretario regionale di Forza Italia, consigliere regionale ed ex sindaco di Rapallo, analizza il rimpasto nella giunta della sua città: "Rapallo sta vivendo una situazione un pochino particolare. Il sindaco Ricci ieri ha fatto una sorta di rimpasto. Non vedo grosse problematiche, se non la volontà di andare avanti e soprattutto di tenere questa maggioranza unita. Questo è molto importante, ne abbiamo parlato anche oggi. A livello regionale ci sono degli equilibri che devono essere rispettati all’interno della coalizione."

Partita - "Questa è una partita interna di Fratelli d’Italia, che è un nostro alleato molto prezioso per il Comune di Rapallo. A me interessa la coalizione. Mi interessa che Rapallo vada avanti, vado avanti con questo sindaco e con questo tipo di maggioranza. Prendiamo la parte buona e ripartiamo, ripartiamo da una giunta che sia competitiva. La scelta è ricaduta su Fabio Mustorgi, oggi una figura molto conosciuta in città, con tantissima esperienza. Ha ricoperto per la terza volta il ruolo di assessore. Di conseguenza siamo in buone mani, e soprattutto in mani sicure."

Previsioni - "Non c’è il rischio che possa cadere la giunta. Dragionare assieme agli alleati. Ricordo che certe scelte un pochino invasive, un po’ forti, se non c’è una maggioranza solida, possono essere pericolose. Non deve accadere assolutamente, e non accadrà. L’importante è rimanere uniti. È compito mio. In questi giorni incontrerò sia il sindaco che tutti gli alleati per fare il punto della situazione".

