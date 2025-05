Rapallo, al Forum Nazionale Ecosostenibilità si disegna il futuro della transizione verde

Il pomeriggio della prima giornata del Forum Nazionale Ecosostenibilità, in corso a Rapallo, ha visto protagonisti i rappresentanti dei principali consorzi di filiera e aziende impegnate nella transizione ecologica.

L'impegno dei consorzi - Luca Piatto di CONAI ha sottolineato l'importanza di modelli locali specifici per migliorare il riciclo e la necessità di una comunicazione chiara ai cittadini. Antonio Protopapa di COREPLA ha evidenziato che oltre 20 milioni di tonnellate di plastica diventano rifiuti immediatamente dopo l'uso, sottolineando la necessità di filiere strutturate e mercati per i materiali riciclati. Roberto Di Molfetta di COMIECO ha illustrato come una rete di circa 300 impianti garantisca il riciclo della carta in Italia, superando già gli obiettivi UE 2023. Francesco Carluccio di RICREA ha riportato un tasso di riciclo dell'acciaio dell'87%, grazie a una filiera virtuosa che valorizza questa risorsa preziosa.

Lo sguardo al futuro - Angelo Dionisi, CEO di EngiNe, ha parlato della necessità di una nuova cultura della sicurezza nei trasporti sostenibili, integrando efficienza, tracciabilità e basso impatto ambientale. Lorenzo Privitera di A2A ha evidenziato il ruolo chiave dell'idrogeno verde nei settori difficili da elettrificare, come i trasporti pesanti e ferroviari, e ha presentato progetti concreti come i treni in Valcamonica. Roberto Fornaciari di Coopservice ha illustrato il primo impianto italiano di riscaldamento a idrogeno verde, realizzato in una scuola a Carpi, sottolineando l'importanza della sperimentazione in assenza di una normativa chiara.

Il Forum proseguirà domani, sabato 24 maggio, con ulteriori contributi su riciclo, bonifiche, legalità e giurisprudenza ambientale, coinvolgendo esperti, aziende, giuristi e rappresentanti delle forze dell'ordine.

