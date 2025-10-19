Rally di Sanremo Leggenda, ferito il pilota Bergamin dopo un'uscita di strada

SANREMO - Il pilota Jacopo Bergamin è rimasto seriamente ferito nella parte iniziale della prima prova speciale (Ps1) del 15/mo Sanremo Leggenda, inserito negli eventi del 72/o Rally di Sanremo. Per motivi in fase di accertamento, è uscito dalla carreggiata mentre a bordo della propria Peugeot 106 stava percorrendo la strada Carpasio-Ville San Pietro, riportando un politrauma. La sua navigatrice: Carola Vitali, invece, ha riportato conseguenze meno preoccupanti. Bergamin è stato soccorso dal personale sanitario, che ha allertato l'elicottero Grifo per il successivo trasbordo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'organizzazione del Rally comunica che le notizie sulle condizioni di Bergamin sono confortanti. "Gli accertamenti diagnostico-sanitari - si legge in una nota - hanno escluso lesioni a livello cerebrale e di colonna vertebrale, mentre il senso di impossibilità di movimento di braccio e gamba percepito dal pilota sono dovuti agli edemi formatisi dopo l'urto".









