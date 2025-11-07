Raid vandalico al 'Da Vinci', sottosegretario Prisco: “Nessun elemento che indichi una matrice di destra”

Non ci sono prove che colleghino il blitz avvenuto il 26 ottobre scorso al liceo scientifico Da Vinci di Genova a movimenti di estrema destra. Lo ha chiarito il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco rispondendo a un’interpellanza alla Camera.

«Allo stato attuale – ha spiegato Prisco – non sono emersi elementi utili a ricondurre i fatti all’azione di soggetti appartenenti a movimenti di estrema destra. La magistratura ha imposto uno stretto riserbo istruttorio».

Durante l’occupazione studentesca dell’istituto, un gruppo di persone armate di spranghe aveva fatto irruzione, danneggiando alcune strutture e lasciando scritte sui muri, tra cui una svastica.

Le indagini, condotte dalla Digos di Genova, hanno portato al sequestro di numeroso materiale documentale attualmente sottoposto ad analisi tecnico-scientifiche, e al deferimento di alcuni indagati per danneggiamento aggravato, violenza privata e porto di oggetti atti a offendere.

Il sottosegretario ha inoltre sottolineato che, secondo il prefetto di Genova, nella provincia l’attivismo dell’estrema destra è un fenomeno marginale, limitato a pochi gruppi che organizzano iniziative pubbliche in occasione di commemorazioni con una partecipazione molto ridotta.

