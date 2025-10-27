Punto nascita dell’Ospedale Evangelico, assessore Nicolò: “Nessuna chiusura all’ordine del giorno"
di Redazione
In una nota, Regione Liguria ha ribadito che la questione “non è oggetto di discussione né di alcuna decisione in fase di definizione”
Nessuna decisione imminente sul punto nascita dell’Ospedale Evangelico di Voltri. A chiarirlo è l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, intervenuto dopo le indiscrezioni circolate in merito a una possibile chiusura della struttura.
“La chiusura del punto nascita dell’Ospedale Evangelico di Voltri non è un tema all’ordine del giorno”, ha precisato Nicolò, smentendo l’esistenza di valutazioni o decisioni in corso da parte della Giunta regionale.
In una nota, Regione Liguria ha ribadito che la questione “non è oggetto di discussione né di alcuna decisione in fase di definizione”, confermando invece l’impegno dell’amministrazione nel mantenere una rete ostetrico-neonatale efficiente e sicura, in grado di garantire la massima tutela per madri e neonati in tutto il territorio regionale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Gaslini: insediato CdA, Garrone confermato presidente, entrano Piciocchi e Asquasciati
27/10/2025
di Stefano Rissetto
Un Soffio di Speranza: a Genova un concerto per vaccinare oltre 200.000 bambini contro la poliomielite
23/10/2025
di Stefano Rissetto
Finale Ligure, un nuovo presidio per la salute: inaugurata la nuova Casa di Comunità
22/10/2025
di Carlotta Nicoletti - Katia Gangale