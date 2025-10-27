Punto nascita dell’Ospedale Evangelico, assessore Nicolò: “Nessuna chiusura all’ordine del giorno"

Nessuna decisione imminente sul punto nascita dell’Ospedale Evangelico di Voltri. A chiarirlo è l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, intervenuto dopo le indiscrezioni circolate in merito a una possibile chiusura della struttura.





“La chiusura del punto nascita dell’Ospedale Evangelico di Voltri non è un tema all’ordine del giorno”, ha precisato Nicolò, smentendo l’esistenza di valutazioni o decisioni in corso da parte della Giunta regionale.





In una nota, Regione Liguria ha ribadito che la questione “non è oggetto di discussione né di alcuna decisione in fase di definizione”, confermando invece l’impegno dell’amministrazione nel mantenere una rete ostetrico-neonatale efficiente e sicura, in grado di garantire la massima tutela per madri e neonati in tutto il territorio regionale.

