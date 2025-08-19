Pulizia rivi e torrenti, assessore Ferrante risponde a Bogliolo: "Svista della Giunta? Piano condiviso con tutti i Municipi"

"Temo che la svista sia del presidente del Municipio Levante Bogliolo, dato che la condivisione con tutti i presidenti dei Municipi è avvenuta quasi due mesi fa. A fine giugno, il 26 per l’esattezza, dal mio assessorato, seguendo le indicazioni degli uffici tecnici competenti, è partita la comunicazione a tutti i presidenti di Municipio, compreso ovviamente il Levante, con l’elenco delle priorità di intervento di questa stagione estiva. Se avesse letto la comunicazione saprebbe – o forse lo sa e fa finta di non sapere? – che oltre agli interventi prioritari estivi e quindi nello Sturla, oggi comunicati, seguiranno una decina di interventi, nei prossimi mesi, nel torrente Bagnara, San Pietro di Quinto, Chiappeto, nel Nervi e potrei proseguire. Nessuna osservazione è arrivata dal presidente Bogliolo: la mia porta è sempre aperta e il mio cellulare acceso, poteva tranquillamente contattarmi» lo dichiara l’assessore a Manutenzioni e Lavori Pubblici Massimo Ferrante rispondendo al presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo in merito alla Pulizia dei rivi.

«Non vorrei che il presidente Bogliolo tenesse più alla strumentalizzazione politica di un tema così sensibile come la prevenzione dei rischi idrogeologici e tutto quello che ne consegue rispetto alla buona amministrazione della città e del suo Municipio – prosegue l’assessore Ferrante - Ricordo al presidente Bogliolo che l’attuale amministrazione non fa figli e figliastri guardando al colore politico di questo o quel municipio, se è questo il sospetto che voleva insinuare con il suo comunicato: abbiamo assegnato 285.000 euro a tutti i Municipi per le manutenzioni e nella variazione di bilancio abbiamo reperito ben 2 milioni per la pulizia dei rivi, una priorità per la nostra visione di manutenzione del territorio e della sicurezza delle cittadine e dei cittadini di tutti i quartieri e di tutti i Municipi. Quelli comunicati oggi sono gli interventi urgenti: ne seguiranno molti altri, puntuali dove i nostri tecnici e i Municipi potranno anche intervertire, grazie anche alla riforma che vogliamo portare avanti come giunta».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.