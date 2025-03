Puglia, nuovi treni elettrici e potenziamento dell’Apulia Express

Due nuovi treni elettrici a doppio piano entrano in servizio in Puglia, segnando un ulteriore passo avanti nel rinnovamento della flotta ferroviaria regionale. Presentati alla stazione di Bari, i convogli fanno parte di un investimento da 44 milioni di euro finanziato dalla Regione e si aggiungono ai 48 treni già in servizio. Contestualmente, è stato annunciato il raddoppio delle corse dell’Apulia Express, il collegamento veloce tra Lecce e Bari, come riporta Ferpress.

Nuovi treni – I due nuovi convogli Rock sono i primi di quattro treni che verranno consegnati entro il 2025. Composti da quattro carrozze con 446 posti a sedere e 1.100 totali, sono progettati per garantire accessibilità e sicurezza, con postazioni dedicate alle persone con disabilità, videocamere di sorveglianza live, prese per la ricarica di dispositivi e 18 posti per biciclette. Inoltre, sono riciclabili fino al 97% e riducono i consumi energetici del 30% rispetto ai treni precedenti.

Dichiarazioni – “La Puglia è un’eccellenza nel trasporto su ferro,” ha dichiarato il presidente Michele Emiliano. “Abbiamo una delle flotte più moderne d’Europa, con un’età media di tre anni per i treni Trenitalia.” Soddisfazione anche dall’assessore ai Trasporti Debora Ciliento, che ha sottolineato l’importanza di questi nuovi treni per ridurre il sovraffollamento sulla rete adriatica.

Potenziare i collegamenti – Il servizio Apulia Express, che collega Lecce e Bari in un’ora e 25 minuti, vedrà il raddoppio delle corse con una nuova coppia di treni. Il primo partirà da Lecce alle 6:43 per Bari, mentre il ritorno sarà alle 15:39.

Nuove iniziative – Dal 15 giugno, nei weekend e nei festivi, sarà attivato un treno serale Lecce-Foggia, per agevolare i turisti che vogliono rientrare senza usare l’auto. Inoltre, per il periodo estivo non verranno dimezzate le corse, una richiesta avanzata dai pendolari.

“La nostra priorità è garantire un servizio efficiente, sostenibile e accessibile,” ha commentato il direttore regionale di Trenitalia Giuseppe Falbo. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha aggiunto: “Orgogliosi di avere una delle flotte regionali più moderne d’Italia.”

