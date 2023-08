Puglia: la Giunta regionale approva nuovi finanziamenti per potenziare il TPL su gomma

La Giunta regionale pugliese ha approvato l’atto di indirizzo per ATO e rispettivi Enti locali che vogliano proporre alla Regione Puglia l’istituzione di servizi automobilistici di trasporto pubblico locale sperimentali, per gli anni 2023 e 2024, necessari a far fronte a sopravvenute e comprovate esigenze territoriali.





In particolare in riferimento a: nuove linee già previste nei Piani di Bacino adottati da parte degli ATO delle Province e della Città Metropolitana di Bari, secondo quanto previsto dalla DGR n.2304/2019; nuove linee o potenziamento di linee esistenti finalizzate a garantire collegamenti con strutture di rilevanza sociale (come istituti scolastici, presidi ospedalieri, centri socio-assistenziali, stabilimenti industriali) o l’interscambio modale tra aeroporto e stazione ferroviaria nell’ambito del medesimo territorio comunale. Per questi nuovi servizi la Regione Puglia ha stanziato complessivamente € 11.070.597,81, ma per ogni ente il finanziamento massimo erogabile sarà pari al massimo al 10% dell’attuale ammontare contrattuale. Le istanze dovranno arrivare agli uffici regionali entro il 31 agosto prossimo, e sarà possibile fare richiesta anche per servizi già attivi comprovando la difficoltà economica dell’ente a garantirli.

“Abbiamo risposto a sollecitazioni degli Enti locali che ci hanno rappresentato la necessità di intensificare il servizio automobilistico di trasporto pubblico locale con riferimento a relazioni già esistenti o a nuove relazioni per servizi minimi da istituire – ha spiegato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. Tra questi servizi sperimentali c’è anche il potenziamento di SalentoinBus, servizio estivo di trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Lecce, che da ieri, 31 luglio, e fino al 10 settembre attiverà 77 corse aggiuntive su 16 linee per connettere capillarmente il territorio leccese, i suoi centri principali, le mete turistiche di pregio e le spiagge. L’obiettivo è quello di offrire a tutti i cittadini, ai pendolari e ai turisti un servizio di trasporto pubblico meglio articolato sul territorio, riducendo la circolazione delle auto private.”