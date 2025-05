Puglia: ammessi a finanziamento nuovi progetti di Ferrotramviaria

Si sono concluse le prime fasi di confronto e negoziazione avviate dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità insieme alle aziende concessionarie del trasporto ferroviario regionale, finalizzate all’individuazione di interventi prioritari per il potenziamento della rete ferroviaria, la sostituzione dell’armamento, l’elettrificazione e la costruzione di nuovi raccordi o raddoppi di linea. Gli interventi saranno sostenuti con un finanziamento complessivo pari a € 115.624.803,73, a valere sul Programma Regionale PUGLIA FESR – FSE+ 2021-2027, Asse IV “Trasporti”, Azione 4.1 – Sub-Azione 4.1.2 e Azione 4.2 – Sub-Azioni 4.2.1 e 4.2.2.

Attualmente sono stati giudicati finanziabili sette progetti presentati da Ferrotramviaria per un totale di 55.657.000 euro. Tali proposte includono il rinnovamento dell’armamento ferroviario, l’installazione di impianti di sicurezza nei tratti in cui sono ancora presenti passaggi a livello attivi, l’implementazione di sistemi aggiuntivi all’interno del sistema CCS, oltre a lavori per la creazione di nuova viabilità conseguente all’eliminazione di alcuni passaggi a livello. Nello specifico, si prevede la realizzazione di un collegamento stradale tra via Lago Baione e via Bagnatoio a Corato, funzionale alla dismissione del passaggio a livello al km 42+645; la costruzione di un sottopasso ciclopedonale e uno carrabile per rimuovere il P.L. al km 34+916 (zona Madonna delle Grazie a Ruvo); e un nuovo tracciato viario tra via Favale e la S.P. 108 Terlizzi-Mariotto, in continuità con gli interventi già avviati per la soppressione del P.L. al km 29+555 (sottopasso viale del Lilium di Terlizzi) e per la rimozione del P.L. al km 28+429.

“Prosegue il nostro impegno per una infrastruttura ferroviaria regionale rinnovata e potenziata, dotata di tutti i principali sistemi di sicurezza, così da rendere efficace ed efficiente il sistema di trasporto su ferro – ha spiegato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento -. Importanti i progetti, in questo caso, per la soppressione dei passaggi a livello, necessari a rendere più vivibili interi quartieri e più sicura la viabilità urbana. Partiamo con questi primi progetti di cui è soggetto attuatore Ferrotramviaria, ma abbiamo a disposizione ancora 60 milioni di euro circa da destinare a ulteriori interventi, sulle diverse priorità strategiche, che saranno proposte dalle altre società ferroviarie.”

