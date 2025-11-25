Prometheus, il “nucleare leggero” del Kilometro Rosso entra nella fase industriale

Prometheus, la start-up nata nel 2018 al Kilometro Rosso per impulso di Alberto Bombassei, compie un passo decisivo verso l’industria. La tecnologia, basata su reazioni di tipo LENR (Low Energy Nuclear Reactions) che utilizzano acqua, sale ed elettricità per generare calore, pressione e idrogeno, ha ottenuto la sua prima certificazione di efficienza energetica da parte di AVL, gruppo austriaco leader nei test e nelle simulazioni per automotive e aerospazio.

Il sistema Prometheus è un reattore compatto, oggi in versione 3.0, pensato per applicazioni industriali e potenzialmente capace di riscaldare edifici o alimentare grandi imbarcazioni. Nato come progetto dedicato all’idrogeno, si è orientato verso la produzione di calore, un settore che apre la strada a un’applicazione più immediata e commercialmente sostenibile.

Secondo la certificazione di AVL, a fronte di un’unità di energia immessa il reattore produce un rendimento replicabile pari a circa 1,48 volte in calore, con un’efficienza complessiva già superiore grazie al lavoro meccanico e all’idrogeno generati durante il processo. Una prospettiva che promette energia pulita, a costi competitivi e senza dipendenza da materie prime estere.

Consapevole della delicatezza comunicativa legata al tema “nucleare”, la start-up ha deciso di presentarsi al pubblico attraverso campagne nelle piazze di Milano e Roma, mentre lavora al contempo a “contatti avanzati” con gruppi industriali italiani e internazionali interessati alla tecnologia. Per il regista del progetto, Fabrizio Petrucci, l’obiettivo è portare sul mercato una delle poche innovazioni europee capaci di superare il gap fra ricerca e commercializzazione, una sfida evocata anche da Mario Draghi nel suo recente intervento al Kilometro Rosso.

Prometheus mira ora alla scalabilità industriale, con l’ambizione di inserirsi nella corsa globale verso nuove forme di energia pulita e potenzialmente inesauribile.

