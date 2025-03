Progetto SPOTLOG: disponibili i dati su “sfide e opportunità della consegna sostenibile dell’ultimo miglio”

Il progetto SPOTLOG Interreg Europe, coordinato dall’Università di Aveiro, nel suo impegno a migliorare la consegna sostenibile dell’ultimo miglio nelle città europee, ha presentato i risultati di un’indagine condotta tra molteplici stakeholder. L’indagine è stata condotta nelle regioni che fanno parte del partenariato SPOTLOG, che comprende il Comune di Fundão, TTS Italia, Smart Cities of Romania Cluster, l’Università di Scienze Applicate di Tampere, l’Agenzia per l’energia della Mazovia (MAE), il Comune di Rimini, la Regione di pianificazione di Vidzeme, l’Associazione per lo sviluppo intercomunitario dell’area metropolitana di Costanza, la città di Mechelen, la città di Lille, l’Istituto comunale di Lviv e il Municipio di IALOVENI, coinvolgendo un gruppo eterogeneo di partecipanti provenienti da vari settori, e facendo luce sulle sfide urgenti e sulle potenziali opportunità nel campo della logistica urbana e rurale.

Alcuni dei principali aspetti emersi dall’indagine:

Barriere infrastrutturali e finanziarie: Un ostacolo significativo ai metodi di consegna sostenibili è l’inadeguatezza delle infrastrutture attuali, comprese le piste ciclabili, i parcheggi e l’accesso alle aree rurali, unitamente alle notevoli implicazioni finanziarie.

Necessità di collaborazione tra le parti interessate: Una collaborazione efficace tra autorità pubbliche, operatori logistici privati e membri della comunità è fondamentale per ideare e attuare strategie di logistica sostenibile di successo.

Adattamento e innovazione tecnologica: Se da un lato c’è ottimismo sull’integrazione delle nuove tecnologie nella logistica dell’ultimo miglio, dall’altro si riconosce la necessità di una maggiore cooperazione tra autorità pubbliche ed esperti del settore per promuovere l’innovazione.

Comportamento e consapevolezza dei consumatori: Per incoraggiare l’adozione di opzioni di consegna ecologiche, è necessaria una maggiore trasparenza e consapevolezza delle pratiche sostenibili per influenzare le scelte dei consumatori.

Educazione e sviluppo delle capacità: Per facilitare l’adozione di pratiche sostenibili, si percepisce la necessità di una maggiore formazione e di un rafforzamento delle capacità delle autorità pubbliche.

L’importanza del coinvolgimento della comunità: La partecipazione della comunità, soprattutto attraverso partnership locali e iniziative come i micro-hub, è fondamentale per sviluppare soluzioni di fornitura efficienti e sostenibili.

Quali sono le opportunità di miglioramento?

Investimenti in infrastrutture: Dare priorità allo sviluppo di infrastrutture sia in ambito urbano che rurale per supportare metodi di erogazione sostenibili.

Migliorare la collaborazione: Creare piattaforme per promuovere la collaborazione tra le parti interessate, migliorando così la trasparenza e la condivisione delle risorse.

Promuovere l’innovazione: Sostenere progetti pilota e partnership per testare e perfezionare nuove soluzioni tecnologiche.

Incoraggiare il coinvolgimento dei consumatori: Implementare campagne e iniziative per promuovere una cultura della sostenibilità tra i consumatori.

Attuazione di politiche di sostegno: Sviluppare quadri normativi che sostengano le pratiche sostenibili e incentivino l’adozione di tecnologie verdi.

L’indagine condotta in SPOTLOG riflette le prospettive degli stakeholder e solleva una forte consapevolezza delle sfide ambientali associate alla logistica dell’ultimo miglio e una richiesta collettiva di azione normativa. Gli stakeholder sono ottimisti riguardo agli investimenti infrastrutturali e alle competenze del personale, ma sottolineano la necessità di una maggiore trasparenza e comunicazione. Affrontare le barriere identificate attraverso la collaborazione, l’innovazione e il coinvolgimento della comunità è fondamentale per creare un ecosistema sostenibile di consegne dell’ultimo miglio.

