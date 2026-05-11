Progetti e speranze: la riqualificazione del Lagaccio non può attendere

Il quartiere del Lagaccio auspica di vivere a breve una fase di riqualificazione importante, che riguardi ambiti trasversali. Le basi si sono poste nel corso di un'assemblea pubblica, a cui hanno partecipato diversi assessori comunali, la presidente del municipio Centro Est e moltissimi cittadini. Ai microfoni di Telenord le impressioni di alcune delle figure più attive della zona.

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