Professioni sanitarie: l’Ordine TSRM e PSTRP incontra i laureandi

’Ordine TSRM e PSTRP di Genova, Imperia e Savona ha promosso un incontro con i laureandi delle professioni sanitarie, con l’obiettivo di creare un ponte tra formazione accademica e mondo professionale.





Negli studi di Telenord, sono intervenuti il presidente Antonio Cerchiaro, il segretario Francesco Famà e la vicepresidente Paola Gavoglio, che hanno illustrato il ruolo dell’Ordine e l’importanza del supporto ai giovani professionisti in un momento cruciale del loro percorso.





Spazio anche alla voce degli studenti, come Marcello Attolini, futuro podologo, e Giorgio Signoriello, laureando in Igiene Dentale, che hanno raccontato le proprie aspettative e l’entusiasmo per l’ingresso nel mondo del lavoro. Un dialogo costruttivo per rafforzare identità, competenze e consapevolezza nel settore sanitario.

