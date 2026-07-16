Processo Ponte Morandi, sentenza attesa alle 14: giudici in camera di consiglio dopo l'ultima udienza

Si è conclusa l'ultima udienza del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Dopo una breve replica di uno dei difensori, i giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La lettura del dispositivo è prevista alle ore 14.

La giornata segna l'epilogo di uno dei procedimenti giudiziari più complessi degli ultimi anni. Alla sbarra ci sono 57 imputati, per i quali la Procura di Genova ha chiesto complessivamente quasi 400 anni di reclusione.

La richiesta di pena più elevata, 18 anni e sei mesi di carcere, riguarda l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, assente in aula al momento dell'ultima udienza.

Presenti in tribunale numerosi familiari delle 43 vittime, i difensori degli imputati e il procuratore capo di Genova, Nicola Piacente, in attesa della decisione del collegio giudicante che arriverà nel primo pomeriggio.

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