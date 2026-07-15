Attualità

Il tuttologo Silviotto da Savignone in lingua genovese : "Ecco chi vincerà la finale dei Mondiali"

di Gilberto Volpara

A Scignoria! l'intervento del volto noto della trasmissione

2273 - Telenord.settimolink.it

Altro che fare previsioni solo a 70 anni come consigliavano i vecchi docenti di economia. Silviotto Grosso da Savignone, davanti alle telecamere, dopo un po' di titubanza, fa il suo pronostico mondiale: "Ecco chi vincerà la finale" dichiara in diretta tv.

 

Succede a Scignoria! la trasmissione del giovedì sera di Telenord. 

 

 

 

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

mondiali silviotto messi

Condividi:

2330 - Gruppo Spinelli