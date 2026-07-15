Il tuttologo Silviotto da Savignone in lingua genovese : "Ecco chi vincerà la finale dei Mondiali"
di Gilberto Volpara
A Scignoria! l'intervento del volto noto della trasmissione
Altro che fare previsioni solo a 70 anni come consigliavano i vecchi docenti di economia. Silviotto Grosso da Savignone, davanti alle telecamere, dopo un po' di titubanza, fa il suo pronostico mondiale: "Ecco chi vincerà la finale" dichiara in diretta tv.
Succede a Scignoria! la trasmissione del giovedì sera di Telenord.
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