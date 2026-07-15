Fiesole: funerali di Paolo Fresco, l'ex presidente Fiat riposerà accanto alla moglie Marlene

Si sono svolti oggi nella cattedrale di San Romolo a Fiesole, in provincia di Firenze, i funerali di Paolo Fresco, storico manager italiano ed ex presidente della Fiat, scomparso domenica scorsa all'età di 93 anni.

Alla cerimonia hanno partecipato familiari, autorità locali e rappresentanti del mondo industriale, tra cui il presidente di Stellantis John Elkann. Durante l'omelia, monsignor Roberto Pagliazzi ha ricordato il percorso umano e professionale di Fresco, sottolineando il suo ruolo alla guida della Fiat in una fase delicata di transizione e il contributo dato alla crescita della visibilità internazionale del gruppo.

Fresco aveva scelto Fiesole come luogo di vita dopo la conclusione della sua esperienza alla guida della casa automobilistica torinese, presieduta dal 1998 al 2003. Nella cittadina toscana aveva vissuto con la moglie Marlene, scomparsa nel 2015 dopo una lunga battaglia contro il Parkinson.

Proprio per sostenere la ricerca e migliorare la cura della malattia che aveva colpito la moglie, il manager aveva fondato il Fresco Parkinson Institute, una fondazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione dell'eccellenza nella ricerca e nell'assistenza ai pazienti.

La sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti, ha ricordato Fresco come "una figura straordinaria", capace di unire una carriera manageriale di primo piano alla sensibilità verso le persone fragili e verso chi affrontava patologie come il Parkinson.

Dopo la cremazione al cimitero di Trespiano, le spoglie di Paolo Fresco saranno tumulate nella cappella di famiglia a Sant'Apollinare, a Fiesole, accanto alla moglie Marlene, nello stesso luogo dove ha sede anche la fondazione nata dal suo impegno sociale.

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