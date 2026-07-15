La lingua genovese sbarca in Parlamento: l'intervento dell'onorevole Francesco Bruzzone
di Gilberto Volpara
Un'espressione 'colorita' per rappresentare la preoccupazione sul tema lupo
La discussione per la legge elettorale può aspettare, in Parlamento va in scena il genovese.
Succede ad opera dell'onorevole leghista Francesco Bruzzone. Sul tema della proliferazione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla presenza del lupo, l'esponente salviniano cita il vocabolario genovese.
Lo fa mediante un'espressione colorita per ribadire che la situazione, un po' in tutta Italia, è fuori controllo e serve maggiore incisività al fine di stoppare un contesto che ha stancato chi deve fare allevamento, agricoltura o semplicemente vive nell'entroterra.
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Tags:bruzzone lega genovese
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