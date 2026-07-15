Caldo, Genova giovedì e venerdì in bollino rosso: allerta massima per le ondate di calore

Venerdì 17 luglio anche Genova rimarrà per il secondo giorno consecutivo tra le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il caldo, il livello di allerta più elevato previsto dal Ministero della Salute. Si tratta del grado di rischio massimo, che indica possibili effetti sulla salute non solo per le persone più fragili, ma per l'intera popolazione.

Secondo il bollettino nazionale sulle ondate di calore, le città con il bollino rosso saliranno a 16, rispetto alle 15 previste per giovedì e alle 7 registrate oggi. Oltre a Genova, l'allerta riguarderà Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano – nuova entrata –, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Restano invece in bollino arancione, con rischio elevato soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche, le città di Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli.

Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi ben idratati, evitare attività fisica intensa all'aperto e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Per Genova si prospettano quindi giornate caratterizzate da temperature elevate e condizioni climatiche che richiedono particolare prudenza.

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