Gaslini, Basko dona oltre 40mila euro per sostenere i bambini ricoverati senza un familiare accanto

Il sostegno ai bambini più fragili passa anche dalla solidarietà del territorio. Il Gruppo Sogegross, attraverso l'insegna Basko, ha donato oltre 40mila euro all'Istituto Giannina Gaslini tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS, destinando i fondi al progetto Maternage – Blue Wave SOS Bambino, dedicato ai minori ricoverati in ospedale senza la presenza di un adulto di riferimento.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di garantire ai piccoli pazienti non solo cure mediche, ma anche vicinanza, attenzione e supporto emotivo durante il percorso ospedaliero. Un intervento pensato per quei bambini che, oltre ad affrontare una malattia o una condizione di fragilità, vivono anche l'assenza di una figura familiare accanto.

Il progetto Maternage è frutto della collaborazione tra l'Istituto Gaslini e la Fondazione Il Porto dei Piccoli, con il contributo della Fondazione Gaslininsieme ETS. Attivo in 23 unità operative dell'ospedale pediatrico genovese, dal 2022 ha coinvolto 246 bambini, garantendo oltre 5.600 ore di assistenza diretta.

Il percorso prevede una presa in carico strutturata: dalla segnalazione iniziale alla valutazione dei bisogni del minore, fino al coordinamento con i servizi sociali e al monitoraggio costante delle situazioni più delicate. Nei casi più complessi, come quelli legati a maltrattamenti o abbandono, il progetto opera in collaborazione con i servizi territoriali per assicurare un sostegno continuativo.

La donazione è stata resa possibile attraverso una campagna di cause-related marketing legata alla linea Qualità Basko. Tra il 10 marzo e il 5 aprile 2026, per ogni prodotto acquistato nei punti vendita e sul canale e-commerce, Basko ha devoluto 12 centesimi alla Fondazione Gaslininsieme, trasformando un gesto quotidiano come la spesa in un contributo concreto per i bambini ricoverati.

La somma raccolta consentirà di coprire interamente i costi del progetto Maternage per il 2026 e una parte significativa delle attività previste per il 2027.

«Ci sono bambini che, oltre alla malattia, affrontano anche la solitudine di un letto d'ospedale senza nessuno accanto – ha dichiarato il direttore sanitario dell'Istituto Giannina Gaslini, Raffaele Spiazzi –. Garantire vicinanza, ascolto e una presenza qualificata significa prendersi cura della persona nella sua interezza, non solo della patologia».

Soddisfazione anche da parte della Fondazione Gaslininsieme ETS. La segretaria generale Anna Zanuttini ha ringraziato Basko e il Gruppo Sogegross per il sostegno a un progetto di umanizzazione delle cure, sottolineando l'importanza della collaborazione tra ospedale, fondazioni e realtà del territorio.

«La salute e il benessere delle persone rappresentano da sempre uno degli ambiti di intervento di Basko for Next Gen e del Gruppo Sogegross – ha spiegato Giovanni D'Alessandro, direttore Business Unit Retail del Gruppo Sogegross –. Grazie alla collaborazione con Gaslininsieme ETS e alla partecipazione dei nostri clienti siamo riusciti a trasformare un gesto quotidiano in un aiuto concreto per i più piccoli».

La donazione si inserisce nel programma Basko for Next Gen, il percorso con cui l'insegna promuove iniziative sociali, educative e culturali dedicate alle nuove generazioni, confermando il legame del gruppo con il territorio genovese e il sostegno alle comunità più fragili.

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