Caldo intenso anche in Liguria, rischio temporali in serata: temperature elevate fino al fine settimana

La Liguria si prepara a vivere giornate di caldo intenso, con temperature elevate e condizioni di afa, mentre tra il pomeriggio e la serata è previsto un aumento dell'instabilità che potrebbe favorire temporali anche sul Nord Italia.

L'ingresso di aria più fresca in quota dalle Alpi centro-orientali, unito all'elevato calore e all'umidità accumulati sulla Pianura Padana, potrà innescare temporali anche di forte intensità, accompagnati da grandinate. I fenomeni interesseranno soprattutto il Triveneto e la Val Padana, ma potrebbero coinvolgere anche le aree limitrofe, con possibili riflessi sulla Liguria, in particolare nelle zone interne e di confine.

Nonostante l'instabilità, il caldo continuerà a dominare la scena. L'escalation delle temperature proseguirà fino al weekend, con valori che raggiungeranno i 36 gradi a Milano e i 37 a Roma, mentre al Centro-Sud si toccheranno punte di 40 gradi e oltre. Le temperature resteranno elevate anche in Liguria, soprattutto lungo la costa, dove afa e umidità renderanno il clima particolarmente pesante.

Un primo calo termico è atteso da domenica, quando una maggiore instabilità interesserà il Nord e parte del Centro Italia, favorendo un abbassamento delle temperature destinato a durare alcuni giorni. Al Sud, invece, il caldo anomalo continuerà a farsi sentire.

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