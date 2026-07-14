Savona, Aurelia Bis: ripartono i lavori, oltre 92 milioni per completare il collegamento con il porto

Ripartono i lavori per il completamento della variante alla strada statale 1 Aurelia Bis tra Savona e Albisola Superiore. L’intervento, del valore complessivo di oltre 92 milioni di euro, è destinato a rafforzare i collegamenti con l’hub portuale di Savona-Vado e con i caselli autostradali dell’A10 di Savona e Albissola.

Dopo la risoluzione del precedente contratto di appalto, Anas ha completato le procedure amministrative necessarie per garantire la continuità dell’opera e procedere al nuovo affidamento dei lavori, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria e gli enti del territorio.

“Con la ripartenza delle attività operative – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – restituiamo piena operatività a un’infrastruttura strategica per Savona, per la Liguria e per l’intero sistema logistico nazionale, con un cronoprogramma definito e l’obiettivo di assicurare tempi certi”.

Il cantiere entra ora nella prima fase operativa, con l’avvio delle attività previste e delle operazioni di conferimento dello smarino presso il sito autorizzato indicato nel Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo.

Il lotto di completamento si sviluppa per circa 5,1 chilometri e presenta un tracciato particolarmente complesso, con quattro gallerie, tra cui la galleria San Paolo, la più lunga dell’intervento, oltre a tratti in trincea e opere all’aperto.

Una volta ultimata, l’Aurelia Bis consentirà di alleggerire il traffico sulla viabilità urbana, separare i flussi dei mezzi pesanti diretti ai porti dal traffico cittadino e migliorare sicurezza e fluidità della circolazione nell’area savonese.

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2028.

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