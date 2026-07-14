Noli, salvati due daini intrappolati in un rio coperto

Due daini rimasti intrappolati in un rio tombinato sono stati salvati grazie all’intervento del Nucleo di Vigilanza Faunistico Ambientale regionale. Il recupero è avvenuto in una zona compresa tra Noli e Spotorno, nel Savonese.

Gli operatori, con il supporto del personale veterinario, sono scesi all’interno del rio per raggiungere gli animali e procedere al recupero in sicurezza. Dopo la necessaria narcotizzazione, i due daini sono stati estratti e successivamente trasferiti e liberati in un’area boschiva ritenuta idonea alla loro permanenza.

“Questo intervento – ha dichiarato l’assessore regionale alla Fauna Selvatica Alessio Piana – evidenzia il valore del lavoro quotidiano svolto dal personale impegnato nella vigilanza e nella tutela della fauna selvatica in Liguria”.

Secondo l’assessore, il salvataggio è stato possibile grazie al coordinamento tra istituzioni e figure specializzate, un elemento fondamentale per garantire interventi tempestivi ed efficaci a tutela degli animali e del territorio.

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