Genova: frana di Murta, lavori in via Massuccone Mazzini al via entro l'estate

Via Massuccone Mazzini, unica strada di accesso al borgo di Murta, sulle alture di Valpolcevera a Genova, è stata al centro di un'interrogazione del consigliere Enrico Vassallo.

"Ho ritenuto opportuno riportare il tema in aula per acquisire un aggiornamento dall’assessore Massimo Ferrante sulle ragioni del mancato avvio del cantiere, sulle attività svolte negli ultimi mesi e sulle tempistiche aggiornate per l’inizio dei lavori e il ripristino della piena viabilità, dopo che nell’assemblea pubblica del 23 aprile presso la Società Operaia Cattolica di Murta, alla presenza dell’assessore, dei tecnici comunali e del presidente del Municipio, Michele Versace, erano stati illustrati ai cittadini il progetto e il cronoprogramma dell’intervento" spiega Vassallo.

Nel corso della risposta, l’assessore ai lavori lubblici ha comunicato che l’appalto per il ripristino del muro stradale è già stato contrattualizzato. L’avvio del cantiere è tuttavia subordinato alla realizzazione di un bypass della rete fognaria, intervento di competenza di Ireti, necessario per eliminare le interferenze con le opere di consolidamento. È stato inoltre precisato che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 22 giugno, Ireti ha eseguito un intervento temporaneo per eliminare le infiltrazioni sul muro e ha completato i rilievi tecnici necessari alla progettazione del bypass.

Il Comune è ora in attesa che Ireti comunichi le tempistiche di realizzazione di tale intervento, un passaggio indispensabile per consentire l’apertura e l’avvio del cantiere.

"L’interrogazione ha consentito di fare il punto sullo stato di avanzamento di un’opera particolarmente attesa dai residenti di Murta, fondamentale per la messa in sicurezza del versante e per il ripristino della piena funzionalità dell’unica via di accesso al borgo" conclude Vassallo.

Dunque, lavori al via entro l'estate. Una speranza concreta per residenti e pendolari. Tuttavia, non in tempo utile per evitare la ripartenza scolastica.

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