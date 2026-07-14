Genova, caldo: parchi aperti fino alle 21, prorogato l'orario estivo fino al 15 settembre

Anche quest'anno il Comune di Genova prolunga l'orario di apertura di alcuni parchi e giardini cittadini per consentire ai genovesi di usufruire degli spazi verdi nelle ore più fresche della giornata. Fino al 15 settembre, salvo eventuali proroghe legate alle condizioni meteo, le aree interessate resteranno aperte fino alle 21, tutti i giorni della settimana.

«In un periodo caratterizzato da temperature elevate e ondate di calore sempre più frequenti – spiega l'assessora al Verde urbano Francesca Coppola – garantire ai cittadini la possibilità di vivere più a lungo parchi e giardini rappresenta un'azione concreta di attenzione verso la popolazione. Gli spazi verdi sono luoghi preziosi di benessere, socialità e ristoro, soprattutto per anziani, famiglie con bambini e persone più fragili».

L'assessora sottolinea che la misura, confermata per il secondo anno consecutivo, «offre a tutti un'opportunità in più per trascorrere le ore serali in ambienti più freschi, sicuri e accessibili. È una misura semplice ma importante che valorizza il nostro patrimonio verde, rispondendo a un'esigenza reale dei cittadini nei mesi più caldi».

I parchi e i giardini interessati dal provvedimento sono: Parco Acquasola, Parco di Villa Croce, Villa Gruber e Villa Piaggio (Municipio I); Giardini Pavanello (Municipio II); Giardini Casazza "Mirto" e Giardini Di Tomaso (Municipio IV); Villa Rosa e Giardini di via Teglia/Eurospin (Municipio V); Giardini Melis (Municipio VI); Villa Doria (Municipio VII); Parchi di Nervi (Serra, Gropallo e Grimaldi) nel Municipio IX.

L'amministrazione comunale precisa che l'estensione dell'orario di apertura potrà essere ulteriormente prorogata qualora le elevate temperature dovessero persistere anche dopo il 15 settembre.

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