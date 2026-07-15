Genova e gli anziani, Becchi a Telenord: "Un problema sociale che non si può ignorare"

Genova continua a essere una delle città italiane con l'età media più elevata e con una percentuale di popolazione anziana tra le più alte del Paese. Un fenomeno demografico che, negli anni, è diventato una delle principali sfide per il territorio, incidendo sull'organizzazione dei servizi sanitari, sull'assistenza sociale, sulla mobilità urbana e, più in generale, sulla qualità della vita.

Sul tema è intervenuto il filosofo del diritto Paolo Becchi, ospite di Liguria Live a Telenord, sottolineando come l'invecchiamento della popolazione rappresenti una questione che non può più essere affrontata soltanto come un dato statistico, ma debba diventare una priorità politica e culturale.

"È un problema sociale che non si può ignorare", ha affermato Becchi, evidenziando come Genova costituisca ormai un laboratorio naturale per comprendere le trasformazioni demografiche che interesseranno sempre più città italiane ed europee nei prossimi anni.

Secondo il filosofo, il progressivo aumento dell'età media impone una riflessione profonda sul modello di welfare e sull'organizzazione della città. Non si tratta soltanto di garantire un'assistenza sanitaria efficiente, ma anche di contrastare fenomeni come la solitudine, l'isolamento e la perdita di relazioni sociali, condizioni che interessano una parte significativa della popolazione anziana.

Becchi ha inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità di ripensare gli spazi urbani affinché siano realmente accessibili, favorendo una mobilità più semplice e sicura per le persone più avanti con gli anni. Marciapiedi, trasporto pubblico, servizi di prossimità e quartieri devono essere progettati tenendo conto delle esigenze di una popolazione sempre più anziana.

Il tema, secondo il docente, riguarda anche le nuove generazioni. L'invecchiamento della popolazione è infatti strettamente collegato al calo delle nascite, alla diminuzione dei giovani residenti e alle difficoltà che molte famiglie incontrano nel costruire un progetto di vita stabile. Per questo motivo, affrontare il problema significa mettere in campo politiche capaci di sostenere sia gli anziani sia i giovani, evitando che il divario demografico continui ad ampliarsi.

Nel corso dell'intervento è emersa anche la necessità di valorizzare il ruolo degli anziani nella società. L'età avanzata non deve essere considerata esclusivamente come un fattore di fragilità, ma anche come una risorsa fatta di esperienza, competenze e memoria collettiva. Favorire la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale e culturale può rappresentare un elemento importante per rafforzare la coesione della comunità.

La situazione di Genova, da questo punto di vista, viene spesso indicata come un'anticipazione di ciò che potrebbe verificarsi in altre realtà urbane italiane. Per questo motivo, le soluzioni sperimentate nel capoluogo ligure potrebbero diventare un modello per affrontare le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione su scala nazionale.

L'intervento di Paolo Becchi rilancia dunque un tema destinato a rimanere al centro del dibattito pubblico: quello di una città che cambia volto insieme ai suoi abitanti e che deve trovare un equilibrio tra assistenza, inclusione sociale, sviluppo economico e qualità della vita. Una sfida che richiede una visione di lungo periodo e il coinvolgimento delle istituzioni, del mondo sanitario, del volontariato e dell'intera comunità.

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