Processo Morandi: primi verdetti entro l'autunno 2026, tempi lunghi per chiusura entro decennale

Riparte martedì 9 dicembre il processo per il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 causò 43 vittime. Le difese intendono utilizzare tutto lo spazio possibile fino a febbraio, aprendo la strada a repliche e controrepliche della Procura. L’obiettivo dei giudici è arrivare alla sentenza entro l’ottavo anniversario della tragedia, ma le motivazioni arriveranno solo dopo l’estate, spingendo l’Appello a metà 2027. Di conseguenza, non è affatto certo che la Cassazione riesca a chiudere il percorso entro il 2028.





Sul fronte della prescrizione, le accuse più gravi — come l’omicidio stradale — dovrebbero estinguersi tra il 2031 e il 2036, salvo un ridimensionamento che oggi appare improbabile ma che crea qualche inquietudine. Molto più fragili invece le contestazioni per chi aveva lasciato l’incarico anni prima: tra 10 e 15 posizioni rischiano di cadere, mentre alcune imputazioni minori sono già prescritte.





Al processo principale siedono 57 imputati tra ex dirigenti e tecnici di Autostrade, Spea Engineering e Ministero dei Trasporti. I pm hanno chiesto pene pesanti, tra cui 18 anni e 6 mesi per l’ex ad Giovanni Castellucci e 15 anni per Michele Donferri Mitelli.





Nel procedimento parallelo “Morandi bis”, che riguarda altri viadotti e infrastrutture a rischio, la Cassazione ha deciso che il fascicolo resterà a Genova: il possibile falso sarebbe configurabile già al momento dell’accesso ai sistemi Spea avvenuto nel capoluogo ligure. Per evitare prescrizioni, è stato fissato un calendario serrato. Su 45 imputati, 25 sono coinvolti anche nel processo principale.

