Ex Ilva, depositata informativa Digos in Procura sugli scontri

È stata depositata una prima informativa della Digos sugli scontri tra polizia e manifestanti avvenuti davanti alla Prefettura due giorni fa a Genova durante la manifestazione di protesta per l'ex Ilva. Gli investigatori ipotizzano i reati di danneggiamento e minacce e resistenza a pubblico ufficiale, ipotesi al vaglio della Procura che nelle prossime ore aprirà un fascicolo. Al momento gli inquirenti non hanno identificato i manifestanti ma non è escluso che possa essere fatto molto presto.

Nel corso della manifestazione, nel giorno dello sciopero dei metalmeccanici, un gruppo di lavoratori ha iniziato a sbattere i caschi gialli contro la rete metallica utilizzata dalla polizia a protezione della prefettura. Per abbatterla è stato ha agganciato un cavo di acciaio collegato al 'muletto' usato per spostare i colis d'acciaio riuscendo così a staccare alcune grate. Il cavo è stato sequestrato.

Per quanto riguarda l'operaio ferito, secondo la Digos sarebbe stato colpito da un oggetto tirato dai manifestanti e rimbalzato sulla grata.

