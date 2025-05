Pro Recco, Iocchi Gratta rinnova fino al 2028: "Vogliamo tornare a essere tra i più forti del mondo"

Matteo Iocchi Gratta rinnova con la Pro Recco fino al 2028. L’universale classe 2002 è arrivato in biancoceleste nell’estate del 2022.

Le sue parole - “È un onore enorme: essere qui da tre stagioni e sentire la fiducia della società, dell’allenatore e dei miei compagni, mi rende davvero felice. Lo sento ancora di più dopo quello che ci è successo in estate: ero sicuro al cento per cento che Felugo avrebbe trovato una soluzione, è un presidente unico e insieme alla mia famiglia eravamo comunque convinti di rimanere a Recco dopo aver vissuto due anni da sogno. A metà marzo abbiamo conquistato la coppa Italia, nessuno se lo sarebbe aspettato dopo essere sprofondati, adesso abbiamo meno di un mese per divertirci e provare ad alzare qualche altro trofeo. La nuova proprietà è carica, ha l’ambizione di fare crescere la Pro Recco, sappiamo che come tutte le cose nuove ci vuole tempo, ma la fiducia è reciproca, siamo in mani solide e le sensazioni che ho sono estremamente positive; ci sono molto vicini come hanno dimostrato partecipando anche alla festa per l’addio di Hallock, Del Lungo e Younger che è stato un momento molto emozionante. Già dal prossimo anno vogliamo ritornare ad essere tra le squadre più forti del mondo e a disputare la Final Four di Champions League”.

Palmares - Con la calottina della Pro Recco ha vinto finora due Scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Europee e una Champions League: “La vittoria che ricordo con maggiore affetto è la prima coppa Italia vinta ad Albaro contro l’Ortigia, l’unico trofeo che mio padre mi ha visto alzare dal vivo prima di lasciarci qualche settimana dopo”.

