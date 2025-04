Pro Recco, finale scudetto e qualificazione in Champions League

Quinto derby su cinque vinto in stagione, finale Scudetto raggiunta, qualificazione alla prossima Champions League: arrivano solo belle notizie da Savona per la Pro Recco pallanuoto che espugna la “Zanelli” per 8-9 (doppiette di Iocchi Gratta e Hallock) bissando la vittoria in gara 1 per 13-8. Gara 1 della finale Scudetto si giocherà il 6 maggio, ancora da definire se contro Brescia o Trieste, alla “bella” il primo maggio.

La Pro Recco mura due superiorità savonesi in avvio di tempo, con Del Lungo miracoloso su Patchaliev. Non sbagliano invece il primo uomo in più i biancocelesti: Hallock spinge comodamente in rete l’assist di Di Fulvio appena superato il secondo minuto di gioco. Al terzo sei contro cinque, i padroni di casa pareggiano grazie ad Erdelyi. I campioni d’Italia non si scompongono, una magia di Condemi al quinto minuto riporta avanti la squadra di Sukno (1-2). Il siciliano inventa anche l’assist per Iocchi Gratta che sul palo trasforma un uomo in più che vale il +2 a 16 secondi dalla sirena.

Si riparte, i biancocelesti sprecano due superiorità, mentre il Savona sfrutta l’espulsione di Echenique: Patchaliev da posizione 4 supera Del Lungo a metà del secondo tempo (2-3). Nicosia stoppa Younger con Merkulov al secondo fallo grave ma a 75 secondi dal cambio campo Haverkampf, sul secondo palo, infila il +2 capitalizzando la sosta di Patchaliev nel pozzetto (2-4). Uomo in più biancoceleste ancora produttivo prima della sirena: Cannella in diagonale da posizione 4 per il +3 dopo sedici minuti di gioco.

Un minuto del terzo tempo basta al Savona per accorciare con Erdelyi in superiorità. Sei contro cinque che trasforma anche la Pro Recco: Di Fulvio per Durik sul palo (3-6). Del Lungo è strepitoso su Erdelyi in doppia inferiorità e la difesa biancoceleste annulla altre due superiorità per i padroni di casa. Il portiere della Pro Recco abbassa la saracinesca su Rizzo lanciato in controfuga e ad un minuto e mezzo dalla sirena Di Fulvio, con l’uomo in più, manda i campioni d’Italia sul +4. C’è ancora spazio per un gol: lo segna Gullotta in alzo e tiro a sette decimi dalla sirena (4-7).

Merkulov dopo un minuto del quarto tempo segna il 5-7 sfruttando l’espulsione di Fondelli. Il russo punisce la Pro Recco ancora con l’uomo in più (6-7). Di Fulvio al volo sbatte sul palo, dal palo punisce invece Iocchi Gratta con Vavic nel pozzetto: 6-8 a quattro minuti dalla sirena. Rizzo su rigore sbatte sul palo il possibile meno uno che arriva però ancora con Merkulov, in superiorità, a 150 secondi dalla fine (7-8).

Animi tesi in acqua, Bruni colpisce Iocchi Gratta e viene espulso: Hallock dal palo a un minuto e venti dalla sirena schiaccia in rete il +2. A 50 secondi dalla sirena Merkulov accorcia da posizione 5 con Cannella nel pozzetto. La Pro Recco si procura una espulsione ma non va al tiro, al Savona rimangono così dodici secondi: Angelini chiama time out e manda Nicosia in attacco ma il gol del pareggio di Rizzo arriva solo dopo la sirena. Alla “Zanelli” fa ancora festa la Pro Recco.

Sandro Sukno: “Siamo in finale, abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale ma comunque cerchiamo di andare avanti. Sono soddisfatto della partita di oggi, combattuta, con alta intensità. L’abbiamo gestita bene fino al quarto tempo, poi abbiamo faticato un po’ dietro prendendo qualche gol da evitare. Mi aspettavo una sfida così, adesso recuperiamo le energie e aspettiamo la nostra avversaria”.

RN SAVONA-PRO RECCO WATERPOLO 8-9

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, L. Damonte, M. Vavic, D. Occhione, V. Rizzo, D. Merkulov 4, L. Bruni, B. Erdelyi 2, M. Guidi, A. Patchaliev 1, A. Gullotta 1, N. Da Rold, T. Cora. All. Angelini

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, Durik 1, G. Cannella 1, A. Younger, A. Fondelli, N. Presciutti, G. Echenique, M. Iocchi Gratta 2, J. Larsen, F. Condemi 1, B. Hallock 2, T. Negri, Haverkampf 1. All. Sukno

Arbitri: Colombo e Guarracino

Parziali: 1-3, 1-2, 2-2, 3-1 .

Espulso Bruni (S) per gioco scorretto a 6'16" del quarto tempo. Usciti per limite di falli Larsen (P) a 4'32" del terzo tempo e Fondelli (P) a 5'13" del quarto tempo. Rizzo (S) fallisce un rigore (palo) a 4'33" del quarto tempo sul risultato di 6-8. Spettatori: 800 circa.

