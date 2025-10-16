Primo soccorso, studenti a lezione di manovre di rianimazione

Mattinata all’insegna della formazione e della prevenzione per gli studenti, protagonisti di una lezione speciale dedicata alle manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare. L’iniziativa, promossa in collaborazione con personale sanitario e istruttori certificati, ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’emergenza tra i più giovani, fornendo strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di necessità.





Durante l'incontro, gli studenti hanno potuto imparare le tecniche base di rianimazione, tra cui il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore (DAE), con dimostrazioni pratiche e simulazioni guidate. Un'esperienza educativa preziosa, che contribuisce a formare cittadini più consapevoli, pronti a reagire in situazioni critiche e potenzialmente salvavita.





L’iniziativa rientra in un più ampio programma di sensibilizzazione nelle scuole, volto a integrare nozioni di primo soccorso nei percorsi didattici, in linea con le recenti direttive nazionali sulla sicurezza e l’educazione alla salute.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.