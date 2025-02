Primo soccorso, grazie a IRC gli studenti imparano manovre di rianimazione: "Così il tasso di sopravvivenza aumenta del 75%"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Compie quest'anno 30 anni la Fondazione IRC - Italian Resuscitation Council - fondata con l'obiettivo di offrire assistenza e supporto a quanti si reinseriscono nella vita sociale dopo aver subito un arresto cardiaco.

Fondazione - IRC è nata nel 2015, e fra le città fondatrici c'è anche Genova: "Continuiamo a dare il nostro contributo sia in sede locale sia in sede nazionale" - spiega il referente di IRC per la Liguria, il dottor. Paolo Cremonesi

Bilancio 2024 - Fra le campagne promosse da IRC c'è 'VIVA! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare: "Nel 2024 siamo riusciti a coinvolgere oltre mila ragazzi delle scuole, di cui 600 in presenza all'Acquario di Genova per spiegare le attività di rianimazione in caso di arresto cardiaco" - spiega Emanuele Sartori, responsabile del progetto VIVA per la Liguria

Volontari - In Liguria i volontari di IRC sono circa un centinaio, tra cui molti istruttori. "Coinvolgiamo i ragazzi per spiegare loro nelle attività di primo soccorso, come effettuare una chiamata d'emergenza, collaborare con la centrale mentre arriva l'ambulanza, l'utilizzo del defibrillatore. Avere queste nozioni aumenta il tasso di sopravvivenza del 75%"

Obiettivi 2025 - Tra gli obiettivi "vogliamo aumentare il numero di scuole coinvolte, avere più volontari istruttori, e ovviamente maggiori materiali formativi: questo lo stiamo già ottenendo con alcune sponsorizzazioni"

