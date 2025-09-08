Primi 100 giorni di Giunta Salis, il centrodestra: "Ci è costata mezzo miliardo"

Il centrodestra unito ha convocato una conferenza stampa per tracciare un bilancio durissimo dei primi 100 giorni della giunta guidata da Silvia Salis, accusata di immobilismo, divisioni interne e mancanza di visione. I capigruppo di opposizione hanno puntato il dito contro le scelte amministrative, i costi per la collettività e l’assenza di risposte concrete ai cittadini.

Ilaria Cavo (Noi Moderati – Bucci – Orgoglio Genova) ha aperto la conferenza stampa sottolineando i numeri: “Questi 100 giorni sono costati oltre 512 milioni, a cui si sommano i 200 milioni extra legati allo skymetro e altri 40 milioni per lo sviluppo della metropolitana. Significa 5 milioni al giorno di giunta Salis. Non possiamo permettercelo”. Cavo ha denunciato lo stop allo skymetro, con 398 milioni persi, i 40 milioni a rischio per la funivia dei Forti e i 74,5 milioni bloccati sul prolungamento della metropolitana. Poi l’attacco sulle politiche fiscali e sui servizi: “Abbiamo visto solo aumenti sull’Imu, possibili rincari Amt, taglio delle corse e mancati sfalci a danno del decoro urbano. Nessuna progettualità nuova, solo dei no”.

Pietro Piciocchi (Vince Genova) ha parlato di una giunta “poco produttiva e assente”: “Noi approvavamo 20-25 delibere, loro 3. Gli assessori non si vedono nei territori, i comitati lamentano di non riuscire a parlare con la sindaca. Al mattino iniziavamo a lavorare alle 7, provate a vedere se trovate qualcuno in Comune a quell’ora”. Il capogruppo ha sottolineato la “desolazione” del waterfront a pochi giorni dal Salone Nautico e ha accusato Salis di occuparsi di politica internazionale più che della città: “Abbiamo bisogno di un sindaco che lavori su Genova, non solo sui dossier globali”.

Alessandra Bianchi (Fratelli d’Italia) ha parlato di “Domani mancato”: “Dopo tutte le promesse, abbiamo visto solo slogan. Hanno calato una scure sull’Imu, nulla è stato fatto sulla riforma dei municipi, sul salario minimo e sul welfare. Zero risultati per asili e politiche abitative, gli unici bandi sono finanziati da Regione Liguria. Hanno persino tentato di intestarsi meriti del centrodestra, dal turismo agli eventi sportivi”.

Paola Bordilli (Lega) ha ricordato l’attacco iniziale di Salis alla prima conferenza stampa: “Sembrava inesperienza, oggi sappiamo che è strategia. Parlano di buchi di bilancio inesistenti e non hanno fatto nulla sui municipi, dove non ci sono risorse. Sullo skymetro hanno creato allarme sui parcheggi che il centrodestra aveva difeso, mentre sul commercio ci accusano di favorire supermercati senza fondamento”.

Sergio Gambino (FdI) ha puntato il dito sulla mancanza di visione nei trasporti e sulla contraddizione in tema sicurezza: “Avevano promesso il tram in Valbisagno e la metropolitana di superficie, ci hanno riportato indietro di 5 anni. In materia di sicurezza, si criticava la nostra linea e ora fanno un gemellaggio con la polizia più securitaria al mondo a New York. Intanto i vigili di quartiere a Sestri non si vedono più”.

Mario Mascia (Forza Italia) ha definito la giunta “Genova 0.0”: “Manca la visione, piange il telefono: nessuno risponde. Sono saltati tutti i tavoli di lavoro impostati dalla giunta Bucci, dal Pnrr alla sicurezza sul lavoro. Non vorrei che fossimo passati dalle porte spalancate di Bucci alle segrete stanze degli amici degli amici”.

