Prezzo del gas, chiusura in rialzo sulla piazza di Amsterdam
di R.E.
I contratti future sul mese di settembre guadagnano l'1,7% .
Ha chiuso i rialzo a 33 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, nella serata di lunedì 11 agosto. I contratti future sul mese di settembre hanno guadagnato l'1,7% con la maggior richiesta registrata in Europa a seguito del clima torrido che colpisce la fascia mediterranea.
Le conseguenze - Il maggior consumo di energia elettrica per alimentare gli impianti di climatizzazione frena infatti il riempimento delle scorte Ue, che al momento superano il 71,6% a 813,1 TWh, contro i quasi mille TWh dell'analogo periodo del 224. In testa l'Italia con l'83,21% stoccaggi a 168,52 TWh, contro i 177,7 TWh di un anno fa. Segue la Germania con il 64,23% a 159,4 TWh a fronte dei 230 TWh dell'11 agosto del 2024.
