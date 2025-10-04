Prezzi dell’energia stabili, Besseghini (Arera): “Illusorio aspettarsi un calo nel breve”

Nessuna discesa significativa dei prezzi dell’energia è prevista nel breve periodo. Lo ha affermato il presidente dell’Autorità per l’Energia (Arera), Stefano Besseghini, a margine di un evento di Confartigianato in Sardegna, commentando le prospettive per famiglie e imprese in vista dell’inverno.

“Immaginare un calo dei prezzi oggi è un po’ naïf – ha detto –. Al momento la situazione appare stabile, ma molto dipenderà dall’andamento climatico nei prossimi mesi”.

Besseghini, attualmente in proroga fino al 31 dicembre, ha sottolineato che anche un segnale di stabilizzazione sarebbe comunque positivo per il sistema energetico.

