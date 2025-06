Prevenzione della scoliosi, 100 partecipanti alla camminata organizzata da Croce Bianca e Gaslini

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un'onda blu come il mare in corso Italia a Genova domenica mattina, in occasione della "Camminata per la scoliosi" organizzata dall'Ospedale Gaslini con il supporto e la collaborazione logistico-sanitaria della Croce Bianca Genovese.

Circa cento partecipanti in cammino lungo il percorso Corso Italia-Boccadasse-Vernazzola, per una distanza di circa 3,2 chilometri, hanno raggiunto il piazzale lato mare dell'Istituto dove si sono svolti, tra un rinfresco e una foto, tra balli di gruppo e sorrisi, gli screening per la prevenzione della scoliosi a cura dell'UOC Ortopedia dell'Ospedale, nell'ambulatorio mobile messo a disposizione dalla Croce Bianca Genovese.

L’Organizzazione di volontariato ha curato anche l'assistenza sanitaria alla manifestazione con un equipaggio di ambulanza e una squadra a piedi.

La 'camminata' ha seguito l’incontro "Approfondimenti in Ortopedia Pediatrica - La scoliosi idiopatica e non idiopatica - 2025 Visiting Professorship in Pediatric Orthopedics" tenutosi il 13 e 14 giugno presso il Centro formazione dell’Istituto Gaslini in Villa Quartara, con lezioni tematiche sulla scoliosi dedicate ai professionisti del settore in presenza di esperti francesi, svizzeri, spagnoli ed italiani.

Questo evento ha rappresentato un’occasione unica per incontrare i medici al di fuori delle mura ospedaliere, pur rimanendo entro il perimetro della struttura, in un contesto decisamente più informale ma non per questo meno efficace: in caso di anomalie emerse durante gli screening, i giovani pazienti potranno essere indirizzati verso un percorso specialistico più approfondito che, se iniziato per tempo, potrà ricondurli a una vita assolutamente normale, verso la luce e quindi "oltre la curva". All'arrivo presso l'Istituto, l'intervento di Don Roberto Fiscer con la sua energia in musica ha costituito un ulteriore momento di svago per tutti.

“Siamo contentissimi, oggi ce l’abbiamo fatta, abbiamo completato la camminata per la scoliosi con l’aiuto della Croce Bianca Genovese, che è stata un supporto fondamentale per la riuscita di questa iniziativa”, ha dichiarato il Prof. Federico Canavese (Direttore UOC Ortopedia Istituto Gaslini). “Eravamo un centinaio, positivi, la camminata è stata un successo, peccato per il caldo quasi africano ma il piacere di stare insieme ha avuto la meglio su tutto. Speriamo di riuscire ad organizzare anche altri eventi con l’aiuto della Croce Bianca Genovese, il supporto dell’Ospedale Gaslini e dei nostri pazienti”.

Walter Carrubba (Presidente Croce Bianca Genovese) ha espresso soddisfazione per la giornata: “Siamo molto felici del risultato di questa iniziativa che ha organizzato il reparto di ortopedia del Gaslini. Il risultato soprattutto di cure e attenzioni che hanno ricevuto questi pazienti nel tempo e che hanno risolto i loro problemi grazie al progresso della medicina e al valore di tutti i medici che si sono succeduti in questo servizio. Per quanto ci riguarda siamo veramente felici di aver partecipato ed essere stati testimoni di questa giornata veramente straordinaria per tutti gli ex piccoli pazienti.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.