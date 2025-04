Presunta aggressione e corteo a Sestri, Lapolla (FdI): "Tensione creata inutilmente. Le scuse ai cittadini?"

"Sestri Ponente bloccata, tensione creata inutilmente: il sindacalista CGIL ritira la denuncia. E le scuse ai cittadini?". Così in una nota Teresa Lapolla, assessore nel municipio Medio Ponente e ricandidata con FdI. "Alla luce del ritiro della denuncia da parte del sindacalista della CGIL pone interrogativi seri sul senso e sulla responsabilità di quanto accaduto. La delegazione è stata bloccata per ore. I cittadini hanno subito disagi, il traffico è stato paralizzato, e tutto nel nome di un presunto “pericolo fascista” che a Medio Ponente e in tutta la città non esiste e nessuna dichiarazione di scuse è stata finora rivolta alla cittadinanza da parte di chi ha promosso e sostenuto tale iniziativa. Un sentito ringraziamento va alla Polizia Locale di Genova per la gestione dell’ordine pubblico in una situazione complessa, garantendo sicurezza e contenendo i disagi per i residenti con professionalità e senso del dovere".

"Non meno grave è l’atteggiamento di alcune figure istituzionali. Colpisce, ad esempio, il comportamento della candidata Silvia Salis: pronta a liberare l’agenda in poche ore per l’ennesima passerella politica accanto a Orlando, ma assente ingiustificata al confronto promosso da ANDE (Associazione Nazionale Donne Elettrici) insieme agli altri candidati sindaco. Un’occasione di confronto democratico che avrebbe meritato rispetto e partecipazione. Una politica seria - conclude - dovrebbe avere come priorità la cittadinanza, il dialogo e i programmi, non la propaganda e le passerelle".

