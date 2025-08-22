Posata al largo dell’Inghilterra la base offshore per il parco eolico East Anglia 3

È stata posizionata a 69 chilometri dalla costa orientale dell’Inghilterra la base per la stazione di conversione offshore del parco eolico East Anglia 3, progetto da 1,4 GW sviluppato da ScottishPower Renewables. La struttura in acciaio, alta 59 metri e del peso di 3.700 tonnellate, rappresenta un passaggio cruciale verso l’entrata in funzione dell’impianto prevista per il 2026.

Installazione – L’operazione è stata eseguita dalla nave gru SSCV Sleipnir della società Heerema, che ha completato la posa dopo la consegna della struttura dallo stabilimento norvegese di Aker Solutions a Verdal. Il sollevamento e l’installazione sono avvenuti in condizioni di precisione tecnica elevata, considerando le dimensioni e il peso del basamento.

Tempistiche – La prossima fase del programma prevede l’installazione del topside della stazione di conversione, programmata per ottobre. Una volta completato, il sistema consentirà di convogliare a terra l’energia prodotta dalle turbine, garantendo l’avvio delle operazioni commerciali del parco entro il 2026.

Soddisfazione – “L’offshore construction programme per East Anglia 3 è la più grande impresa ingegneristica che abbiamo mai affrontato,” ha dichiarato Pedro Fernandez, direttore del progetto per ScottishPower Renewables. “Vedere 3.700 tonnellate di acciaio sollevate e posizionate con precisione chirurgica è un risultato notevole. Questo traguardo testimonia la qualità del lavoro svolto insieme ai nostri partner della supply chain, tra cui Aker Solutions e Heerema”.

Partnership – Il progetto East Anglia 3 si inserisce nella strategia di potenziamento della capacità eolica offshore britannica e rappresenta una collaborazione internazionale che coinvolge aziende di più Paesi nella filiera della transizione energetica.

