Portofino Di Vino 2025: degustazione benefica nella celebre piazzetta del borgo ligure

Sabato 1 novembre 2025, dalle 11 alle 17, la celebre piazzetta di Portofino diventa il cuore di un evento che celebra l’enogastronomia e la solidarietà. L’appuntamento, intitolato “Portofino Di Vino”, torna per un’edizione che promette di coinvolgere appassionati, curiosi e turisti in una giornata dedicata ai sapori autentici e alla beneficenza. Le etichette più prestigiose e le eccellenze gastronomiche italiane si incontrano in un’atmosfera conviviale, tra degustazioni, incontri con i produttori e momenti di scambio dedicati alla cultura del vino.

Degustazioni d’autore e prodotti d’eccellenza

La manifestazione si propone come vetrina per cantine e artigiani del gusto provenienti da diverse regioni italiane. Nel corso della giornata sarà possibile scoprire vini selezionati e assaggiare prodotti tipici, con un’attenzione particolare agli abbinamenti tra le specialità regionali e i calici proposti. Un percorso sensoriale che unisce tradizione e innovazione, capace di raccontare l’identità del territorio attraverso profumi e sapori. L’iniziativa mantiene inoltre una finalità benefica, devolvendo parte del ricavato a progetti sociali di utilità collettiva.

Portofino e la cultura del vino in Liguria

Celebre in tutto il mondo per la sua bellezza naturale, Portofino è anche un simbolo della Liguria autentica, dove la viticoltura si sviluppa da secoli in equilibrio con la morfologia del territorio. Organizzare un evento come “Portofino Di Vino” significa valorizzare questa tradizione e offrire ai visitatori l’opportunità di scoprire il legame profondo tra i paesaggi liguri e le produzioni vitivinicole locali. L’incontro tra produttori, territorio e pubblico trasforma l’evento in un’esperienza che unisce promozione turistica, cultura e sostenibilità.

Informazioni utili per partecipare

“Portofino Di Vino” si svolgerà nella piazzetta del borgo, nel cuore di uno degli scenari più iconici della Riviera ligure. Trattandosi di un evento all’aperto, è consigliato consultare la pagina Facebook del Comune di Portofino per aggiornamenti in caso di variazioni meteo. Gli organizzatori raccomandano di arrivare con anticipo, anche

