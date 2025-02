Porto di Vado Ligure, test riuscito: operazioni autonome con il sistema di accumulo energetico

Il porto di Vado Ligure ha completato con successo un test innovativo di autonomia energetica. Durante la simulazione, la rete elettrica del porto è stata scollegata da quella nazionale e alimentata esclusivamente dal sistema di accumulo energetico (BESS). Il risultato apre la strada a nuove soluzioni per la sicurezza e l’efficienza dei porti italiani, come riporta Ferpress.

Test in isola – La dimostrazione, nota come “prova in isola”, ha simulato un’interruzione della rete nazionale per verificare la capacità del porto di operare in modo indipendente. Il sistema BESS, sviluppato da Renantis Solutions e SAET, ha garantito continuità alle infrastrutture portuali.

Un primato italiano – Vado Ligure è il primo porto in Italia a implementare un sistema di accumulo energetico per mantenere operative le attività anche in caso di blackout. “Il progetto è un modello per il futuro”, ha dichiarato Marco Cittadini, Chief Downstream Officer di Nadara.

Efficienza e sostenibilità – Paolo Canavese, Direttore di Scalo Savona-Vado Ligure, ha sottolineato come il progetto rientri in una strategia di sviluppo sostenibile avviata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Stefano Bovio, AD di S.V. Port Service, ha evidenziato il potenziale del sistema per migliorare la sicurezza energetica.

Tecnologia avanzata – Il sistema di Vado Ligure, gestito da Energy Team, ha una potenza di 9 MW e una capacità di 8 MWh. Già attivo per la regolazione della frequenza della rete, si inserisce nella strategia nazionale di decarbonizzazione portuale.

