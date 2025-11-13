Porto di Taranto diventa hub energetico per le rinnovabili: accordo con il Tecnopolo

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile hanno firmato un protocollo d’intesa per fare del porto di Taranto un hub strategico per le energie rinnovabili.

L’accordo, siglato dal commissario Giovanni Gugliotti e dal presidente del Tecnopolo Antonio Messeni Petruzzelli, mira a sviluppare impianti di eolico offshore, fotovoltaico, stoccaggio energetico e comunità energetiche portuali, supportando analisi infrastrutturali e scenari di riuso delle aree.

Gugliotti ha definito la collaborazione un passo chiave per la transizione energetica e la sostenibilità ambientale, mentre Petruzzelli ha sottolineato come il porto rappresenti un laboratorio ideale per ricerca applicata e innovazione industriale.

