Porto di Imperia, Rixi: “Con la firma del protocollo passo concreto per il rilancio”

Un importante passo avanti per la riqualificazione del demanio marittimo e lo sviluppo del territorio: è questo il significato del protocollo d’intesa firmato oggi per il Parco Ostruzioni Retali. A sottolinearlo è il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, presente a Imperia per l’occasione.

Un segnale concreto per Imperia e la Liguria - “La firma del Protocollo d’intesa per la riqualificazione del Parco Ostruzioni Retali è un segnale chiaro: lo Stato investe su Imperia e sulla Liguria, con risultati concreti per cittadini e operatori”, ha dichiarato Rixi. L’intervento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo comune di valorizzare il territorio e rilanciare le infrastrutture locali.

Valorizzazione del territorio e spazi moderni per la Capitaneria - Il protocollo consentirà al Comune di Imperia di valorizzare un’area strategica del porto, mentre la Capitaneria di porto potrà beneficiare di nuovi spazi, più funzionali e moderni, per le proprie attività operative. Un doppio vantaggio che, secondo Rixi, dimostra l’attenzione concreta del MIT verso le esigenze locali.

5 milioni dal Governo per ammodernare le strutture - Nel suo intervento, Rixi ha ricordato anche il recente stanziamento di 5 milioni di euro inserito nel Decreto Infrastrutture, convertito in legge: fondi destinati a progetti di recupero, riqualificazione e ammodernamento delle strutture in uso alla Guardia Costiera. Un ulteriore tassello della strategia del Ministero per rafforzare l’efficienza dei servizi portuali e delle forze operative.

Collaborazione istituzionale e visione condivisa - Il viceministro ha voluto ringraziare pubblicamente il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e il Corpo delle Capitanerie di porto per la determinazione e la visione strategica dimostrate. “Il governo – ha concluso Rixi – continuerà a sostenere la crescita dei territori con investimenti mirati e collaborazioni istituzionali moderne e adeguate”.

