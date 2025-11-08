Porto di Genova, una giornata particolare tra merci e container

Cinquant’anni di porto vissuti da protagonista. Salvatore De Caro, amministratore unico di CFM, realtà storica del terminal genovese, racconta un percorso iniziato a 17 anni e oggi ancora centrale nei servizi di riempimento, svuotamento e gestione delle merci. Ma lancia anche un appello: «Il porto di Genova deve tornare a lavorare H24 e dotarsi di nuovi spazi, altrimenti i traffici non cresceranno».

