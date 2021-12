Porto di Genova, rinnovo del contratto fino a fine gennaio per 86 lavoratori interinali

di Marco Garibaldi

I sindacati: "In questa vertenza molto complicata la nostra priorità è stata quella di non lasciare indietro nessuno"

Proprio nel giorno della scadenza dei contratti, è arrivato l'accordo per gli 86 lavoratori somministrati (interinali), che lavorano presso la Compagnia Unica nel porto di Genova.

L'intesa siglata nella tarda serata di ieri fra i sindacati, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, i vertici dell'agenzia Intempo e quelli della Culmv, prevede la completa occupazione dei lavoratori per i mesi di dicembre e gennaio e l'apertura di un tavolo di confronto che garantisca la piena occupazione dal mese di febbraio, mettendo fine ad una vertenza iniziata a giugno. Lo scenario previsto nell'ipotesi di accordo prevede l'impiego su base volontaria di una quarantina di lavoratori presso le partecipate del Comune di Genova e per gli altri la prosecuzione del lavoro presso la Compagnia Unica.

"In questa vertenza molto complicata la nostra priorità è stata quella di non lasciare indietro nessuno: ora bisogna dare gambe all'accordo che tutela la continuità occupazionale per tutti i lavoratori coinvolti e individua un percorso di stabilizzazione" commentano Simone Mara, Laura Tosetti, Roberta Cavicchioli rispettivamente di Felsa Cisl Nidil Cgil Genova Uiltemp Liguria.