Genova, distraevano i passeggeri sul treno mentre un complice li borseggiava: 3 arresti

di Marco Innocenti

La banda operava sui convogli in transito in tutta la regione. La Polfer ha anche denunciato 11 persone coinvolte a vario titolo nei colpi

Il loro modus operandi era semplice eppure efficacissimo: mentre uno di loro distraeva i passeggeri del treno, bussando ai finestrini, uno dei complici saliva a bordo e li borseggiava, frugando nelle borse sfruttando l'attimo di distrazione dell'ignara vittima di turno.

Alla fine, però, la polizia ferroviaria di Genova è riuscita a interrompere l'attività della banda di rapinatori seriali che, da tempo, imperversava sui treni e nelle stazioni della Liguria, con parecchi colpi messi a segno. A finire in manette sono stati in 3, oltre a 11 altre persone che sono state denunciate per il loro coinvolgimento a vario titolo nel colpi.