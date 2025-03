Porto di Genova, l’ammiraglio Seno: “Servono visione internazionale e infrastrutture per la competitività”

Genova deve rafforzare la sua vocazione internazionale per restare competitiva nel panorama portuale globale. Lo ha sottolineato l’ammiraglio Massimo Seno, commissario straordinario del porto di Genova, a margine di LetExpo 2025 a Verona, evidenziando come la città sia strategicamente posizionata vicino ai mercati europei più dinamici e al passaggio chiave di Gibilterra. Tuttavia, le tensioni geopolitiche, il protezionismo e la transizione energetica impongono un cambio di mentalità per garantire attrattività e sviluppo.

Infrastrutture – La chiave per la crescita

Per rispondere alle sfide globali, è necessario investire in opere fisiche che migliorino l’accessibilità marittima e la movimentazione delle merci. “Genova è un esempio concreto: la nuova diga foranea renderà il porto più attrattivo e competitivo, superando il divario tra il gigantismo navale e il nanismo infrastrutturale”, ha affermato Seno.

Digitalizzazione – Snellire i processi

Accanto alle opere fisiche, il porto punta sulla digitalizzazione per ridurre i tempi di ingresso e uscita dei mezzi e migliorare il rapporto tra imprese e autorità portuali. “Lo Sportello Unico Amministrativo sarà fondamentale per semplificare le procedure e dialogare in modo più efficiente con la pubblica amministrazione”.

Impatto sulla città – Un equilibrio necessario

Seno riconosce che i lavori in corso possano creare disagi temporanei alla città e al traffico, ma li considera inevitabili per la crescita. “Gli interventi possono causare difficoltà, ma sono essenziali per il futuro del porto e dell’economia locale”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.